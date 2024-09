Torcida do Flamengo distribui imagens provocativas do 6 a 1 contra o Vasco no Maracanã

Neste domingo (15), acontecerá mais um clássico carioca. Flamengo e Vasco se enfrentarão na 26ª rodada do Brasileiro às 18h30, no Maracanã. O confronto irá acontecer três meses depois do 6 a 1 do 1º turno do Brasileiro - a maior goleada do Rubro-Negro em cima do rival. Com isso, os flamenguistas prepararam diversas provocações contra os vascaínos.

Desde a noite de sábado, cartazes têm sido colados na Rua Eurico Rabelo, de acesso da torcida do Vasco, e também no setor Sul, local da torcida visitante do confronto de hoje.

Além disso, 15 mil adesivos com a comemoração do gol de Arrascaeta, um dos jogadores que goleou na marcante partida, irão ser distribuídos entre os torcedores.