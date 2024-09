Pela Copa do Mundo de Futsal, Brasil goleia Cuba por 10 a 0 na estreia

A Seleção brasileira de futsal iniciou a busca pelo hexa de forma perfeita. A goleada sobre Cuba, por 10x0, neste sábado (14), mostrou que o Brasil vem forte para levantar a taça. Marcel, Neguinho, Marlon, Felipe Valerio, Pito e Arthur marcaram os gols do Brasil, que é líder do Grupo B.

O Brasil começou a partida com Willian, Marlon, Marcel, Dyego e Pito. E as redes já balançaram rápido. Marcel abriu o placar logo depois do primeiro minuto de partida. Neguinho ampliou com 11 minutos. E aí, ficou mais fácil. Aos 13, Marlon fez o terceiro. Felipe Valerio fez o quarto e fechou o primeiro tempo.

A segunda etapa começou com o Brasil na pressão e o quinto saiu logo aos 2 minutos. Marcel marcou mais um. Marlon anotou o sexto, na sequência. O sétimo saiu dos pés de Pito, melhor jogador do mundo. Arthur ampliou a goleada aos oito minutos. Aos 13, Marcel marcou seu terceiro gol na partida, o nono gol brasileiro. Pra fechar a goleada, Marlon fez um lindo gol de calcanhar.

Agora, o Brasil encara a Croácia, na próxima terça-feira (17), às 12h. Os croatas perderam na estreia para a Tailândia, por 2x1.