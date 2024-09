Jogador do sub-20 do Fluminense é acusado de injúria racial em partida do Campeonato Carioca

O jogador Arthur, do sub-20 do Fluminense, foi acusado de ter proferido uma fala racista a um gandula, durante o jogo contra o Madureira, na manhã deste sábado (14). A partida aconteceu em Conselheiro Galvão, pelas quartas de final do Campeonato Carioca da categoria. O meia do tricolor foi conduzido a uma delegacia após o fim do jogo.

De acordo com pessoas ligadas a equipe do Madureira, Arthur praticou uma fala racista após o gandula demorar a repor a bola em um lance de lateral. O gandula acusou o atleta do Fluminense e relatou o ocorrido. Também está sendo apurado se o capitão da equipe do Madureira também foi alvo de falas racistas de Arthur.

Os três envolvidos no caso foram à 29ª Delegacia de Polícia Civil, em Madureira, para prestar depoimentos. Membros do departamento jurídico do Fluminense e da comissão técnica do sub-20 foram até a DP acompanhar Arthur. Dirigentes do Madureira também estão no local acompanhando o caso.

A Polícia Militar, através de uma nota, se manifestou: "A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, neste sábado (14/09), policiais do 9° BPM (Rocha Miranda) foram acionados para verificar uma ocorrência de injúria racial no Estádio Aniceto Moscoso, em Madureira, durante partida disputada entre Madureira x Fluminense pelo Campeonato Carioca Sub-20. No local, os militares localizaram os envolvidos e os encaminharam à 29ª DP (Madureira)."



A partida acabou com o placar final em 1 a 1. Por ter vencido a partida de ida por 1 a 0, o Fluminense se classificou para as semifinais do Campeonato Carioca Sub-20.