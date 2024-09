Rayssa Leal é campeã do Mundial de skate street em Roma, na Itália

Rayssa Leal, a Fadinha, conquistou nesse sábado (14) seu segundo título Mundial de skate street, dando show na pista em Roma, na Itália. A brasileira já tinha faturado o título em 2022 e sido vice-campeã em 2023.

A maranhense, de 16 anos, fez sua primeira competição depois dos Jogos Olímpicos de Paris, onde faturou a medalha de bronze. Com duas voltas impecáveis, a Fadinha brilhou na disputa de manobras e conquistou a vitória com pontuação total de 270,56. Ela venceu as japonesas Momiji Nishiya (269,14) e Miyu Ito (249,53).

Com o resultado, Rayssa repete a campanha de Sharjah 2022, quando conquistou seu primeiro título do Mundial. A maranhense também é a atual bicampeã da Street League Skateboarding (SLS), com as vitórias de 2022 e 2023.

Na disputa do masculino, Kelvin Hoefler representa o Brasil. A final está marcada para esse sábado (14).