Coutinho volta a treinar, mas ainda é dúvida para o próximo jogo

Philippe Coutinho, de 32 anos, voltou a treinar durante o período sem jogos, mas ainda é dúvida para a próxima partida do gigante da colina. A participação do jogador no confronto dessa quarta-feira (11), contra o Athletico Paranaense, será definida depois de uma avaliação técnica que acontecerá nesta terça (10).

O Vasco aproveitou o tempo livre no calendário para recuperar o meia, Coutinho disputou quatro jogos desde que voltou ao Brasil e possui uma média de 40.7 minutos em campo. O recondicionamento do camisa 11 da equipe é a prioridade para a temporada. Porém, a volta pode não acontecer diante do Athletico-PR, como previsto inicialmente.

O jogador estava no Duhail, do Catar, onde ficou por um longo período sem entrar em campo e jogou apenas 23 partidas desde o ano passado. Além da dificuldade para voltar ao ritmo, o meia precisou se reestabelecer depois da Covid-19 nas últimas semanas, o que atrasou o processo de recuperação.



O Vasco finaliza a preparação para enfrentar o Athletico-PR ainda nesta terça-feira, antes de embarcar para Curitiba. O time venceu o Furacão no jogo de ida por 2 a 1, em São Januário, e pode até empatar para avançar à semifinal da Copa do Brasil. Em caso de derrota por um gol de diferença, a disputa pela vaga será nos pênaltis.