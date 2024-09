De volta aos treinos, Flamengo conta com os retornos de Arrascaeta e Gabigol

O Flamengo voltou aos treinos, após a volta de domingo (8), no Ninho do Urubu, e se prepara para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. diante do Bahia. Sem os atletas convocados para suas seleções no período da Data Fifa, o técnico Tite teve os reforços de Arrascaeta e Gabigol na atividade.

Os dois jogadores se recuperaram de suas lesões e voltaram a campo, pela primeira vez, nesta segunda-feira (9). Por outro lado, De la Cruz segue realizando trabalho interno por causa da lesão no músculo posterior da coxa direita. Mesmo assim, o uruguaio deve estar a disposição para a próxima partida.

Desfalque na partida contra o Corinthians, o zagueiro Léo Pereira se recuperou de entorse no joelho esquerdo e treina normalmente no CT. David Luiz também não preocupa e está integrado ao grupo.

Buscando assegurar a vaga para a semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo encara o Bahia, no Maracanã, na próxima quinta-feira (12), às 21h45. Na primeira partida, em Salvador, vitória do Rubro-Negro por 1x0.