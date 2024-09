Com a reforma de S. Januário chegando, Vasco pode comercializar pedaços do estádio

O Vasco terá mais alguns poucos jogos em São Januário antes da reforma e ampliação do estádio. Com quase 100 anos (hoje 97), o local é sinônimo de orgulho dos vascaínos. Pensando nisso, o Vasco estuda uma forma do torcedor carregar para sempre o saudoso estádio.

O clube tem planejado vender "pedaços" do atual São Januário. Partes como muro, grama, cadeiras, podem virar uma memória para o torcedor cruzmaltino. Os objetos, claro, dignos de serem lembrados por cada apaixonado pelo clube.

A ideia ainda está em num período inicial e conversas ainda acontecerão até que chegue uma solução. Não há, ainda, uma estratégia traçada. O Vasco pensa em contratar uma empresa para organizar o projeto e decidir quais produtos poderão ser comercializados.

Após a última rodada do Brasileirão 2024, São Januário será fechado para a reforma. A intenção é começar as obras no início do ano que vem. Ainda restam sete jogos para o Vasco, como mandante, até o fim da temporada. Um deles, porém, será realizado em Brasília, contra o Palmeiras. Caso a equipe avance para a semifinal da Copa do Brasil, o número de jogos que São Januário ainda pode receber sobe para sete e, caso chegue a decisão, o número vai para oito.