Arias recusa renovação de contrato com o Fluminense

O meio campo Jhon Arias, do Fluminense, recusou uma proposta de renovação oferecida pelo clube e deixou claro a sua intenção de atuar no continente europeu. O jogador, que se tornou uma das principais peças do Tricolor, esperava que o clube aceitasse alguma proposta do velho continente nesta janela de transferência, fechadas há poucos dias, mas acabou com os planos frustrados.

O atual contrato do jogador tem validade até 2026, mas é improvável que ele fique no clube até esta data. Na proposta de renovação, o Fluminense aumentaria seu salário em 50% e esticaria o contrato até 2028.

No ano passado, o desejo do atleta em jogar na Europa já era conhecido, mas a diretoria tricolor alegou que Arias só seria liberado no final da temporada, por conta do sonho do clube em conquistar a Libertadores, o que acabou se concretizando. Já neste ano, a briga é contra o rebaixamento e Arias é peça fundamental nesta luta.



O meio-campista já recebeu inúmeras propostas para sair do Tricolor. Um dos interessados era o Girona, que propôs o valor de 7 milhões de euros, equivalente a R$ 43,6 milhões. A diretoria do clube, entretanto, desejava valores maiores para realizar a negociação, o que desagradou o staff do atleta.

Outro clube estrangeiro que estava interessado na compra do jogador era o Zenit, da Rússia, que fez três propostas, sendo a última no valor de R$ 16 milhões de euros. Entretanto, a opção pela rejeição veio por parte do Arias, pois o clube não tem permissão para disputar campeonatos continentais.