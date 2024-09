Paralimpíadas: Rosicleide Andrade conquista bronze no judô

O Brasil garantiu sua primeira medalha no judô, uma das especialidades do país, nas Paralimpíadas de Paris. Estreante no torneio, Rosicleide Andrade conquistou, nesta quinta (05), um bronze na categoria até 48kg da classe J1, para judocas cegos ou que tenham vaga percepção de luz, mas não consigam reconhecer formas com clareza.

A atleta potiguar foi para a disputa do terceiro lugar com a argentina Rocio Ledesma Dure e venceu por ippon. "Eu fiz um ciclo muito bom. No meu primeiro ciclo, [conquistei] alguns títulos muito importantes, como o ouro no Parapanamericano, e agora sendo medalhista de bronze na Paralimpíada, em minha primeira Paralimpíada. Estou muito feliz e não consigo explicar ainda o que estou sentindo", destacou Rosicleide.

Por enquanto, a medalha da potiguar é a única do judô brasileiro nos Jogos Paralímpicos 2024. Tradicionalmente, o esporte é um dos que mais costuma garantir medalhas para o país no torneio, atrás somente para atletismo e natação. Nessa sexta (06), cinco atletas do país disputam pódios no judô: Harlley Arruda, Lucia Araújo, Brenda Freitas, Alana Maldonado e Kelly Victorio.