Bia Haddad faz á melhor campanha de uma brasileira em 50 anos, mas é eliminada do US Open

Bia Haddad Maia fez histórica mas acabou parando nas quartas de finais do US Open - Foto: Reprodução Twitter/WTA

A melhor brasileira no ranking mundial de tênis, Bia Haddad Maia foi eliminada do US Open. A atleta foi superada pela tcheca Karolina Muchová por 2 sets a 0 e se despediu nas quartas de final da competição, nesta quarta feira (4).

Bia teve a melhor participação de uma brasileira na competição desde 1968, quando Maria Esther Bueno chegou as semifinais. A partida teve duração de uma hora e vinte e cinco minutos, mas o mal desempenho da brasileira foi o que chamou atenção.

Em 2023, a tenista teve seus melhores resultados esportivos, chegando a 15ª colocação no ranking feminino, e venceu o torneio de duplas WTA 1000, que ocorreu na Espanha. Até o momento, no entanto, a atleta ainda não conseguiu conquistar uma competição individual, como Grand Slam e US Open, que são considerados os torneios mais importantes do tênis.

Mesmo com a derrota, Bia deve subir algumas posições no ranking mundial e deve sair da 21ª colocação para a 17º posição, na atualização da próxima segunda feira.