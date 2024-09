Fluminense recusa nova proposta de 7 milhões de euros pelo meio-campista Jhon Arias

Fluminense recusou a proposta de compra do Girona, da Espanha - Foto: Divulgação - Conmebol

Mais uma vez, uma proposta para a compra do meio-campista Jhon Arias foi recusada pelo Fluminense. Dessa vez, o clube que tentou contratar o colombiano foi o Girona, da Espanha, pelo valor de sete milhões de euros, aproximadamente R$43 milhões. A informação foi confirmada pela jornalista Aline Nastari, da “TNT Sports”.



Ao longo da temporada, um dos principais nomes do elenco tricolor, Jhon Arias, chamou muita atenção, mais uma vez, de clubes internacionais. O primeiro clube que tentou comprar o meio-campista foi o Galatasaray, da Turquia, em duas ocasiões, mas sem sucesso, pois o Fluminense não se interessou pelos valores propostos.

O segundo clube que tentou levar Jhon Arias para o exterior foi o Zenit, da Rússia, no ano passado. Na época, o valor ofertado era de cerca de 16 milhões de euros (equivalente a R$96 milhões) por 100% dos direitos econômicos do colombiano. Entretanto, as negociações não evoluíram porque o atleta não queria se mudar para a Rússia.