Mais uma baixa: Léo Pereira desfalca o Flamengo em duelo contra o Corinthians

Mais um desfalque no Flamengo. Com uma série de lesões nas últimas semanas, o clube carioca sofreu nova baixa: Léo Pereira. Em nota oficial, o clube anunciou, neste sábado (31), que o atleta teve uma entorse no joelho esquerdo e está fora da lista de relacionados para a partida contra o Corinthians, nesse domingo (1), às 16h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

No último confronto, o rubro-negro venceu o Bahia por 1 a 0, no primeiro jogo das quartas de final da Copa Brasil. Porém, ainda na partida, o zagueiro sofreu uma pancada no joelho esquerdo.

Após realizar exames do Ninho do Urubu, a lesão do jogador foi constatada. Essa é a primeira vez em que Léo desfalca a equipe por problemas físicos.



Confira a nota oficial do Flamengo:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Léo Pereira sofreu uma pancada no joelho esquerdo na partida contra o Bahia. Após avaliação médica, o zagueiro teve constatada uma entorse e não foi relacionado para o duelo diante do Corinthians."