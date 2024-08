Caixa Econômica pode desistir de ação judicial contra desapropriação do terreno do Gasômetro

A ação judicial movida pela Caixa Econômica Federal contra a desapropriação do terreno do Gasômetro, localizado na Região Central do Rio de Janeiro, pode ser deixada de lado. A área foi desapropriada pela Prefeitura e adquirida pelo Flamengo no final de julho. O clube rubro-negro pretende construir seu estádio no local.

A forma como a desapropriação ocorreu e os valores envolvidos levaram o banco estatal a contestar a compra na Justiça. O terreno fazia parte de um fundo de investimentos administrado pela Caixa, cujos recursos vinham do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O Flamengo pagou R$ 138,2 milhões pelo terreno, valor considerado inferior ao estimado pelo banco.

Segundo informações do jornal O Globo, há uma possibilidade de que a Caixa não prossiga com a ação judicial. Nos bastidores, uma negociação está em andamento para que o Flamengo pague aproximadamente R$ 90 milhões a mais ao banco.



A decisão sobre o caso está sendo discutida entre o Governo Federal e a Prefeitura do Rio de Janeiro. Esta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o prefeito Eduardo Paes se reuniram com ministros de estado e representantes da Caixa para tratar do assunto.



Tudo indica que a decisão sobre o tema poderá ser tomada nas próximas semanas. Enquanto isso não acontece, as ações judiciais envolvendo o terreno do Gasômetro ficarão suspensas.