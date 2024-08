Al-Hilal pode negociar brasileiro para inscrever Neymar no Campeonato Saudita

Sem atuar desde outubro de 2023, Neymar está próximo de voltar aos gramados e agora o Al-Hilal corre contra ao tempo para inscrever o atacante no Campeonato Saudita. O clube tem um prazo de 3 dias para excluir um atleta e inscrever o camisa 10 em seu lugar, já que os sauditas tem 9 estrangeiros em seu elenco, um a mais do que é permitido pela liga.

Uma das possibilidades do clube é negociar o lateral esquerdo Renan Lodi de 26 anos, que recebeu sondagens do futebol turco recentemente. O defensor foi contratado em janeiro e ocupou a vaga de Neymar entre os inscritos nas competições disputadas pelo Al-Hilal.

Leia também:

Polícia investiga dois casos de homens baleados em São Gonçalo em menos de 24 horas



Lula diz que Elon Musk deve se submeter à Constituição Brasileira e ao STF



Nas redes sociais, alguns torcedores do time saudita fizeram campanha para que Renan seja negociado. No perfil do Instagram do técnico do Jorge Jesus, os torcedores comentam e exigem, em português e inglês, que o treinador autorize a saída de Lodi.



Com passagens pelo Atlético de Madrid, Nottigham Forrest e Olympique de Marselha, o atleta chegou ao Al-Hilal na temporada passada. No total, ele entrou em campo em 18 jogos e deu uma assistência pela equipe saudita.