Vini Jr. revela pacto dos jogadores do Real Madrid em possível novo caso de racismo

Vini Jr. revelou compromisso do elenco do Real Madrid em caso de racismo nas partidas - Foto: Reprodução/Instagram

Vini Jr. revelou compromisso do elenco do Real Madrid em caso de racismo nas partidas - Foto: Reprodução/Instagram

O craque brasileiro Vinicius Junior revelou que ele e todo o elenco do Real Madrid concordaram e abandonar o gramado em caso de um novo episódio de racismo. Vini sofreu com diversos casos de injúria racial na Espanha tem sido uma figura importante no combate aos racistas.

Em entrevista para a o canal americano "CNN", Vini Jr. afirmou: "No clube, conversamos sobre isso com mais frequência. Não só eu, mas todos os jogadores disseram que, se acontecer, na próxima vez todo mundo precisa sair de campo, para que todas as pessoas que nos insultaram paguem uma pena muito maior."

O atacante já acionou a Justiça espanhola e busca de punições em casos de racismo contra ele. Em junho deste ano, três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão pelas atitudes em partida realizada em maio de 2023. A pena foi inédita na Espanha.

Leia também:

▸ São Gonçalo oferece cursos profissionalizantes gratuitos

▸ Polícia Civil prende mulher que tentou matar enteada de 11 anos

Sobre o caso mencionado, Vini também comentou que recebeu apoio para que deixasse o gramado, mas que pensou em outros torcedores e no espetáculo: "No caso do que aconteceu em Valência, depois do jogo, todos disseram que a coisa certa a se fazer é sair de campo. Porém, porque você está lá defendendo um time, sabemos que nem todos no estádio são racistas e estavam lá apenas para ver o jogo. É sempre muito difícil abandonar uma partida, mas com tudo que está acontecendo e que cada vez está pior, precisamos sair de campo para que as coisas mudem o mais rápido possível."



Neste ano, em março, Vini Jr. visitou novamente o estádio do Valencia e marcou duas vezes, no empate em 2x2. No primeiro gol, o brasileiro comemorou com o punho cerrado.