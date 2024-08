De la Cruz e Michael sentem problema na coxa e viram problema para o Flamengo

Mesmo com a vitória por 1x0, fora de casa, contra o Bahia, na noite da última quarta-feira (28), o Flamengo tem motivos para se preocupar. Michael e De la Cruz precisaram deixar o campo antes do final da partida, lesionados.

O uruguaio, que deu a assistência para o gol de Bruno Henrique, saiu justamente para a entrada de Michael. Após sentir na reta final da partida, o atacante deixou o gramado e o Rubro-Negro com um jogador a menos no campo.

O Flamengo informou que os dois jogadores sentiram dores no músculo posterior da coxa direita e serão reavaliados na chegada da delegação ao Rio. Ambos devem passar por exames de imagem para saber a gravidade da lesão sofrida.

Michael, que fez apenas seu segundo jogo pelo Fla, se junta a De la Cruz, Viña, Éverton Cebolinha, Pedro, Gabigol e Arrascaeta no departamento médico do clube. O próximo compromisso da equipe carioca é pela 25ª rodada do Brasileirão, contra o Corinthians às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena.