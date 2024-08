Secretário de Esportes do Uruguai revela que Juan Izquierdo teve 'leve arritmia', em 2014

O zagueiro uruguaio Juan Izquierdo, do Nacional, segue em estado crítico após ter uma arritmia cardíaca durante o confronto contra o São Paulo, na última quinta-feira (22), pela Libertadores. Nesta segunda-feira (26), o Secretário Nacional de Esportes do Uruguai, Sebastián Bauza, declarou que o atleta já tinha apresentado um quadro de "leve arritmia", em 2014.

Em entrevista à rádio Carve Deportiva, Bauza disse que o atleta também foi alertado: "Há 10 anos, foram feitos exames com o elenco do Cerro, onde jogava o Juan Izquierdo naquele momento. Ele passou por um eletrocardiograma. Juan tinha 17 anos, tinha uma pequena arritmia e foi informado."

O jogador, naquela época, era parte das categorias de base do Atlético Cerro e estreou profissionalmente em 2018. Antes de chegar ao Nacional, Izquierdo passou por outras equipes uruguaias como Peñarol, Montevideo Wanders e Liverpool.

No último domingo (25), o Hospital Albert Einstein atualizou a situação do zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU. Internado desde a quinta-feira na unidade de saúde, em São Paulo, após sofrer um mal súbito durante partida da Libertadores, o jogador uruguaio teve piora em seu estado de saúde, segundo o boletim médico compartilhado pelo clube.



O comunicado cita "progressão do comprometimento cerebral" e "aumento de pressão intracraniana" e adiciona que o atleta de 27 anos segue em terapia intensiva, com o uso de ventilação mecânica.