Vasco faz proposta por atacante Benjamin Garré, mas clube russo recusa

Buscando se reforçar nessa janela de transferências, o Vasco viu mais uma tentativa falhar. O clube carioca foi atrás do atacante Benjamin Garré, do Krylya Sovetov, da primeira divisão da Rússia. No entanto, os europeus recusaram a proposta feita.

Segundo informações, os valores oferecidos pelo cruzmaltino não agradaram ao clube russo, que também não tem a intenção de liberar o jogador argentino neste momento. Garré tem contrato com sua equipe até junho de 2026.

Aos 24 anos, Garré fez praticamente toda sua categoria de base no Manchester City. Ele é canhoto e atua nas duas pontas. Depois de contratar Jean Meneses, que joga pelo lado esquerdo, o Vasco queria um jogador para revezar com Adson na ponta direita.

O Vasco tem como prioridade a contratação de um zagueiro. Depois de não acertar com Maurício Lemos, do Atlético-MG, e Rafael Tolói, da Atalanta-ITA, a diretoria vascaína sinalizou com uma proposta para Luan Peres, do Fenerbahçe, da Turquia.