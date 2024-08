Vasco tenta acordo com Rafael Tolói, mas zagueiro prefere seguir na Europa

Rafael Tolói recusa proposta do Vasco e seguirá na Europa - Foto: Reprodução/Instagram

O zagueiro Rafael Tolói, da Atalanta-ITA, acabou recusando a proposta do Vasco. O jogador ainda tem mais um ano de contrato com o clube italiano e decidiu seguir e cumprir seu contrato.

A proposta feita pelo Vasco agradou bastante ao jogador, mas ele e sua família optaram por seguir na Europa por entenderem que ainda não é o momento retornar ao futebol brasileiro.

Tolói conversou recentemente com o técnico Gia Piero Gasperini, e recebeu a notícia de que o treinador contava com o zagueiro para a temporada. A Atalanta disputará a Liga dos Campeões 24/25.

O zagueiro, além de adaptado do clube, está por lá há nove temporadas. Mas, o zagueiro não fechou as portas para o Vasco, e as partes podem voltar a negociar um acordo em um futuro próximo.



Revelado pelo Goiás, Tolói foi campeão da Copa Sul-Americana pelo São Paulo em 2012 e é titular da defesa da Atalanta há nove temporadas. Naturalizado italiano, ele tem no currículo convocações para a seleção da Itália e conquistou o título da Eurocopa de 2020.