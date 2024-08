Flamengo está perto de anunciar a contratação do lateral-esquerdo Alex Sandro

Após garantir vaga nas quartas de final da Libertadores, o Flamengo intensificou as buscas para reforçar a lateral esquerda do time. O clube está otimista e próximo de fechar acordo com Alex Sandro.

O jogador, de 33 anos, estava na Juventus, da Itália, desde 2015. Na última temporada ele disputou 18 jogos, nove como titular da equipe e marcou um gol. O Fla fez uma proposta de contrato até dezembro de 2026. O jogador tem interesse em retornar o Brasil e o Rubro-Negro seria uma ótima alternativa.

O lateral-esquerdo esteve presente no elenco do Brasil, com o técnico Tite, na Copa do Mundo de 2022. Ele é também o brasileiro que mais vestiu a camisa da Juve. Foram 327 jogos oficiais pela equipe italiana, com 16 gols marcados.

Alex Sandro foi revelado no Athletico-PR, teve excelente passagem pelo Santos e foi vendido ao Porto-POR, antes de desembarcar na Itália.