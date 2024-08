Vasco avança para fechar acordo com atacante chileno Jean Meneses

O Vasco segue buscando reforços para esta janela de transferências. O clube carioca, dessa vez, se aproxima de um acordo com o ponta esquerda Jean Meneses. O chileno, que tem 31 anos, está no Toluca, do México.

A diretoria do cruzmaltino já acertou os detalhes com os mexicanos para realizar a compra do atleta. Desde a sexta-feira (16), as negociações avançaram e agora restam alguns detalhes para acertar com o próprio atleta. O empresário Marco Vanzini, da CAA Stellar, é quem conduz o negócio. Jean deve acertar com o Vasco por dois anos, tendo a possibilidade de estender o vínculo por mais seis meses. O atacante deve chegar ao Rio de Janeiro ainda nesta semana.

A busca por um ponta esquerda é uma das prioridades do Vasco. Além disso, a equipe busca dois zagueiros e um volante pare repor as recentes saídas de alguns jogadores, como Zé Gabriel e Praxedes. Galdames também pode vir a deixar São Januário.

Jean Meneses está na sua terceira temporada com o Toluca e tem 89 partidas disputadas pelo clube, com 15 gols e 17 assistências. Ele foi revelado pelo San Luis de Quillota, no Chile, e teve passagem relevante por outro clube do México: o León, pelo qual atuou em 152 partidas (22 gols e 20 assistências).



O atacante por quatro anos, entre 2019 e 2022, acumulou convocações para a seleção chilena. Foram 23 partidas disputadas pela La Roja, 13 delas como titular, e três gols marcados.