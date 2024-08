Em corrida pelo título brasileiro, Botafogo e Flamengo se enfrentam no Nilton Santos

Domingo de clássico pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo e Flamengo duelam no estádio Nilton Santos, às 18h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 23ª rodada do torneio nacional.

Com a vitória do Fortaleza no sábado (17), o Botafogo perdeu a liderança da competição. Mas, caso vença o clássico retorna ao topo. A equipe do técnico português Artur Jorge vem de boa vitória pela Libertadores, no meio de semana. Já pelo Brasileirão, o Glorioso vem de derrota. Jogando no Sul, o Bota foi superado pelo Juventude por 3x2. Para o clássico, o Botafogo pode poupar alguns nomes visando o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

Provável Botafogo: John; Mateo Ponte, Bastos (Danilo Barbosa), Barboza e Cuiabano; Gregore (Allan), Marlon Freitas (Tchê Tchê); Savarino (Luiz Henrique), Almada e Matheus Martins; Tiquinho Soares.

Já o Flamengo, voltou ao caminho das vitórias depois de três jogos de jejum. O rubro-negro venceu, também pela Libertadores, na última quinta-feira (15). Mesmo com o jogo da volta pela competição continental sendo disputado na temida altitude de 3,600m, em La Paz, o Flamengo vai em busca da vice-liderança. O técnico Tite pode efetuar algumas mudanças, mas é provável escalar o que tem de melhor a disposição para hoje.

Provável Flamengo: Rossi; Wesley, David Luiz (Léo Pereira), Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Allan e Arrascaeta (Gerson); Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos.

Leia também:

▸ Apresentador Sílvio Santos é sepultado em São Paulo

▸ Homens são presos por furto de cabos em Niterói

A arbitragem fica por conta de Bruno Arleu de Araújo (RJ). O assistentes são Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ). O VAR será comandado por Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).