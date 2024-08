Olaria e Maricá ficam no empate em primeiro jogo da final da Série A2 do carioca

Olaria e Maricá ficaram no empate, por 1x1, na primeira partida da decisão da Série A2 do Carioca - Foto: Divulgação/FERJ

Olaria e Maricá ficaram no empate, por 1x1, na primeira partida da decisão da Série A2 do Carioca - Foto: Divulgação/FERJ

O primeiro jogo da decisão da Série A2 do Campeonato Carioca terminou em igualdade. Olaria e Maricá ficaram no 1x1, na manhã deste sábado (17), em partida disputada na Rua Bariri.

O Maricá saiu na frente, com Felipinho, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Macário deixou tudo igual para os donos da casa. Com o resultado, quem vencer o segundo e decisivo jogo, no domingo (25), às 14h45, no João Saldanha, será o campeão e garante vaga no Cariocão de 2025. Se houver mais um empate, a decisão será nos pênaltis.

Antes de decidirem a Série A2 do estadual, as duas equipes vão a campo no meio de semana. Pelas oitavas de final da Copa Rio, o Olaria recebe o Boavista, na Rua Bariri. Já o Maricá enfrenta a Portuguesa, no João Saldanha. Os jogos estão marcados para quarta-feira (21), às 14h45.

Leia também:

▸ Um dos maiores nomes da TV no Brasil, Sílvio Santos morre aos 93 anos

▸ PF prende ex diretor da Petrobras que estava foragido