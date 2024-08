Árbitro de derrota de Bia Ferreira, no boxe em Paris, é afastado por suspeita de corrupção

Bia Ferreira foi derrotada na semifinal do boxe do Jogos Olímpicos de Paris - Foto: Gaspar Nóbrega/COB

Dois juízes de boxe que estiveram nos Jogos Olímpicos de Paris foram afastados por uma suspeita de corrupção. O jornal britânico The Times revelou que os envolvidos são do Cazaquistão, supervisionaram mais de 50 lutas em Paris e foram afastados do quadro de arbitragem antes do final das competições. Yermek Suiyenish, um dos envolvidos, apitou a luta da brasileira Bia Ferreira na semifinal.

A imprensa britânica ainda afirma que os árbitros foram afastados no dia 4 de agosto. Além de Yermek, Alisher Altayev também é suspeito nas acusações. Eles arbitraram 21 e 25 lutas, respectivamente, durante os Jogos. O The Times ainda afirmou que um relatório anterior aos Jogos apontou que Altayev tinha um "alto risco" para corrupção, enquanto Suiyenish era "risco médio". O jornal informou também que o documento foi enviado ao Comitê Olímpico Internacional (COI) antes da competição, mas ainda assim os juízes supervisionaram diversas lutas.

Além de Altayev e Suiyenish, investigações apontam que mais nove juízes do boxe podem ter participado de atos de corrupção nas Olimpíadas. O COI e a Federação Internacional de Boxe ainda não se manifestaram sobre o caso.

Suiyenish foi responsável pela arbitragem da luta entre Beatriz Ferreira e a irlandesa Kellie Harrington, que se tornou bicampeã olímpica nas Olimpíadas de Paris. Na categoria até 60 kg, Bia perdeu uma vaga na final ao ser derrotada por Kellie. A brasileira já tinha o terceiro lugar garantido por ser semifinalista e ficou com o bronze.