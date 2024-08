Vasco busca novo fornecedor de material esportivo para 2025

O Vasco segue na busca para encontrar um fornecedor de material esportivo para a próxima temporada. A Kappa, atual fornecedora, tem contrato até o final de 2024 apenas. A equipe carioca busca um reposicionamento dos valores discutidos com as marcas do mercado.

O clube de São Januário faz uma espécie de processo seletivo junto a marcas gigantes no mundo. A Kappa é uma delas. Recentemente, a Nike fez contato com o Vasco e sinalizou a possibilidade de realizar uma proposta para assumir a fabricação dos uniformes do cruzmaltino. Outras concorrentes, como a japonesa Mizuno e a alemã Puma, também demonstraram interesse em vestir o Gigante da Colina em 2025.

Com o atual contrato em seus últimos quatro meses, o Vasco considera estar perto de fechar com um novo fornecedor de material esportivo. É normal as empresas exigirem um intervalo antes de cerca de seis meses para confeccionar as peças e realizar toda a logística.

O clube entende, nos bastidores, que a reestruturação administrativa que vem acontecendo e o bom momento na temporada, com a contratação de Philippe Coutinho e a ocupação da primeira metade da tabela do Campeonato Brasileiro, permitem que o clube busque um reposicionamento dos valores debatidos. Quem segue liderando as conversas com as empresas é Carlos Amodeo, CEO da SAF do clube.



Amodeo é apontado internamente como um profissional com bons contatos no mercado. No Coritiba, ele foi o responsável por fechar contrato com a Diadora, que substituiu a marca de fabricação própria que vestia o clube desde 2018.