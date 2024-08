MPRJ obtém a condenação de homem que estuprou e tentou matar vizinha na frente da filha

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça junto à 4ª Vara Criminal de São Gonçalo (Júri), obteve no Tribunal do Júri a condenação de Carlos Flávio da Silva dos Santos a 26 anos de prisão pelos crimes de estupro e tentativa de feminicídio.

O crime ocorreu na cidade de São Gonçalo, na madrugada do dia 25 de dezembro de 2022. Carlos Flávio arrombou a porta da residência da vítima, que era sua vizinha, e impôs sua força física para estuprá-la. Em seguida, com receio de ser posteriormente identificado, desferiu golpes com uma tesoura contra a mulher, além de socos, com a intenção de matá-la. Tudo isso na frente da filha da vítima, de apenas 3 anos.



Em plenário, o MPRJ sustentou que o feminicídio teve como razão o menosprezo à condição de mulher. Ao fixar a pena, o Juízo ressaltou a gravidade dos fatos e as pesadas consequências psicológicas e emocionais para a vítima.