Botafogo tenta renovar por mais dois anos com Bastos

O Botafogo abriu negociações para renovar o contrato com um dos principais atletas de seu setor defensivo: o zagueiro angolano Bastos, de 32 anos. A equipe estaria nas fases iniciais das conversas para acertar com o jogador até 2026, de acordo com informações do jornalista Thiago Franklin.

Os valores envolvidos na negociação não foram divulgadas. Bastos se tornou uma figura importante na zaga alvinegra em 2024. Ele foi contratado em 2023, mas teve poucas oportunidades com a equipe titular no ano passado e melhorou o rendimento sob o comando do técnico Artur Jorge.

O zagueiro estreou pelo Petro de Luanda, da Angola, e ganhou destaque pelas passagens no futebol italiano, pelo Lazio, e no futebol russo, pelo Rostov. Antes de sua chegada ao Glorioso, ele passou pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita.