Praxedes se despede do Vasco e vai assinar com Athletico-PR

O meia Praxedes está próximo de dizer adeus ao Vasco. De acordo com o portal "ge", o jogador, de 22 anos, já acertou com o Athletico-PR para jogar com a equipe até o final desta temporada. De acordo com o portal, o atleta, que é natural de Itaboraí, já viajou ao Paraná nesta segunda (12) para oficializar a mudança de clube.

Os direitos do meio-campista estão com o Red Bull Bragantino. A tendência, segundo o "ge", é de que o acordo seja de empréstimo, assim como seu atual contrato com o Vasco. O clube carioca poderia exercer a opção de compra pelo jogador, por 3 milhões de euros, no fim do contrato caso seguisse no time. No entanto, a diretoria vascaína não teria interesse em manter o atleta, de acordo com o "ge".

Cria do Fluminense, o atleta estreou profissionalmente pelo Internacional e começou a jogar no Bragantino em 2021, No ano passado, ele acertou o empréstimo com o Vasco e marcou dois gols, além de duas assistências, nas 35 partidas que jogou com a camisa cruz-maltina.