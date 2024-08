Treinador do Botafogo, comunica que Damián Suárez não faz mais parte dos planos

Damián Suárez não faz mais parte dos planos do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O lateral uruguaio Damián Suárez não faz mais parte dos planos do Botafogo. A tentativa do atleta de forçar a saída para o Penãrol não foi bem vista internamente e o treinador Artur Jorge comunicou ao atleta que não conta mais com ele para a sequência da temporada.

O Penãrol foi diretamente em Damián, fez uma proposta e convenceu o atleta pela transferência. O jogador conversou com a diretoria alvinegra e alegou problemas familiares para poder deixar o clube carioca. Em seguida, Artur Jorge e a cúpula da SAF souberam da situação com o clube uruguaio e não aprovaram a atitude.

Mesmo assim, o Glorioso não fez jogo simples pela liberação do camisa 22. O Botafogo exigiu pagamento pela saída de Damián. O Penãrol não aceitou. O lateral-direito segue inscrito para as oitavas de final da Libertadores e, pelo regulamento da Conmebol, não pode mais jogar a fase mata-mata por outra equipe. Isso fez com que os uruguaios desistissem do negócio.

O jogador foi avisado diretamente pelo técnico Artur Jorge que não faz mais parte dos planos do clube. Caso não haja uma proposta que o clube considera aceitável, o uruguaio treinará em horários alternativos no CT do clube.



O uruguaio vinha sendo o titular da lateral direita e era um jogador querido pela torcida. Ele foi contratado em fevereiro e tem contrato com o clube até dezembro de 2025. Agora, o Botafogo conta com Mateo Ponte e Rafael, que ainda se recupera de uma lesão no joelho direito, para a posição.