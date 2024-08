Botafogo e Flamengo veem chances de título diminuírem após tropeços na rodada

Após a rodada do final de semana, a disputa pelo título de campeão brasileiro de 2024 ficou ainda mais acirrada. Com o fechamento da rodada 22, Botafogo e Flamengo viram suas chances de levantar a taça caírem após tropeçarem contra Juventude e Palmeiras, respectivamente.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), os clubes cariocas foram ultrapassados, em chances de conquistar o torneio, pelo Fortaleza. O Leão do Pici venceu mais uma no Brasileirão e chegou a vice-liderança, com 42 pontos. O Glorioso, derrotado no Sul, segue com 43 pontos na primeira colocação. Já o Rubro-Negro carioca empatou no Maracanã e foi a 41 pontos. Vale lembrara que Fortaleza e Flamengo possuem um jogo a menos que os rivais mais próximos na tabela.

Sobre as chances de cada equipe, o Fortaleza viu sua probabilidade de levar o título subirem para 36,3%. O Fogão agora possui 28,3%, enquanto o Fla tem apenas 15,9%. O Botafogo sofreu a segunda derrota nos últimos três jogos no Brasileirão. O Alvinegro chegou a perder por 3 a 0 para o Juventude, mas diminuiu para 3 a 2. Já o Flamengo, por sua vez, saiu na frente do placar contra o Palmeiras, mas sofreu o empate e perdeu a chance de assumir a liderança.

Leia também:

▶ Loja é invadida e destruída na Zona Sul de Niterói

▶ Enterro de mulher morta pela Polícia Civil na Avenida Brasil será em Itaboraí

Agora, as equipes cariocas mudam seu foco nesse meio de semana. Ambos jogam pelas oitavas de final da Libertadores. O Botafogo encara o Palmeiras, na quarta-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília), no Nilton Santos. Já o Flamengo, recebe o Bolívar, na quinta-feira (15), no mesmo horário, no Maracanã.