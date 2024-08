Botafogo tenta empate, mas perde por 3 a 2 para o Juventude

O dia começou tenso para o líder do Campeonato Brasileiro! O Botafogo perdeu a disputa contra o Juventude por 3 a 2, na manhã deste domingo (11), no Estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul. Agora, a equipe comandada por Arthur Jorge vê sua posição no topo da tabela ameaçada e vai ter que esperar até o fim do dia, com o jogo do Flamengo, para descobrir se segue como líder no torneio.

O adversário gaúcho já começou a partida com vantagem. A equipe aproveitou algumas fragilidades na marcação do alvinegro e marcou o primeiro gol aos oito minutos de jogo. O zagueiro Danilo Boza foi o autor, aproveitando uma bola de escanteio batido por Allan. O time carioca se complicou depois do gol e só foi voltar a ter boas chances na partida no final do primeiro tempo.

Ainda assim, o Glorioso não conseguiu concretizar as chances de gol na primeira metade e ainda viu o Juventude ampliar o placar. Aos 49 minutos, há poucos instantes do intervalo, Carrillo aproveitou uma bola no alto para marcar de cabeça o segundo gol do time gaúcho.

A equipe carioca ainda viu sua situação piorar logo no retorno do intervalo. Aos dois minutos do segundo tempo, um escanteio do Fogão virou um contra-ataque do Juventude. O meia Nenê avançou com a bola sem marcação e cruzou para Marcelinho deixar o placar em 3 a 0.



A goleada motivou o Alvinegro a tentar mais na segunda etapa e, após algumas substituições de Arthur Jorge, a partida mudou. A equipe passou a fazer mais pressão na disputa; aos 23 minutos, o Glorioso finalmente marcou seu primeiro, após Savarino cruzar para Cuiabano marcar de cabeça.

Aos 35, Marçal chegou de rebote na área do Juventude e conseguiu diminuir o placar para 3 a 2. O time lutou para desempatar, mas não conseguiu consolidar as chances e a partida terminou com a vitória dos gaúchos.

Com isso, o Botafogo chega aos 43 pontos e segue na liderança. No entanto, caso o Flamengo, segundo colocado na tabela, vença o Palmeiras na tarde deste domingo (11), o Glorioso pode perder o primeiro lugar. O próximo compromisso da equipe de Arthur Jorge está marcado para a próxima quarta-feira (14), quando recebe o Palmeiras no Nilton Santos, pelas oitavas de final da Libertadores.