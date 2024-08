Aproximação de Swell se confirma, Itacoatiara Big Wave emite sinal verde e competição está prevista para a próxima quarta-feira (14)

A previsão de chegada de um swell na Região Oceânica de Niterói se confirmou e, na tarde deste sábado (10/08), foi liberado o Sinal Verde para o Itacoatiara Big Wave. Os surfistas vão encarar as grandes ondas de Itacoatiara a partir das 7h da próxima quarta-feira (14/8), conforme prevê a organização do campeonato, na disputa de prêmios que neste ano somam R$ 115 mil. Surfistas de grandes ondas, brasileiros e estrangeiros compõem a listagem de participantes do IBW 2024 nas categorias Melhor Time Masculino, Melhor Performance Time Mulher-Homem e Maior Onda de Bodyboarding. O IBW, é disputado na modalidade tow in, quando o surfista é rebocado até a onda por motos aquáticas, a exemplo dos principais campeonatos mundiais de surfe em ondas grandes.

O Itacoatiara Big Wave 2024 tem apoio da Prefeitura de Niterói e SESC-RJ, patrocínio institucional da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (RESEX), Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET) e Instituo Estadual do Ambiente (INEA), patrocínio do Plaza Shopping, Ecoponte, Blank It, Track & Field, Guaraviton, Farbarato, Predialnet, Jappa da Quitanda, Nob Multisports, Puro Suco, Pura Seiva, Dylan Shapes, Wesafe e Acierj.

Já estão confirmados na lista de presença do IBW 2024, que tem Marcos Monteiro como diretor de prova: Lucas Chumbo (BRA), Pedro Scooby (BRA), Gabriel Sampaio (BRA), Pedro Calado (BRA), Rodrigo Koxa (BRA), Vitor Faria (BRA), José Anibal (BRA), Tony Laureano (POR), Guilherme Hillel (BRA), Bernardo Mackenzie (BRA), Daniel Rodrigues (BRA), Ziul Andueza (BRA), Ilan Blank (BRA), Felipe Cesarano (BRA), Paulo Nascimento (BRA), Ian Cosenza (BRA), João Paiva (BRA), Marcos Moraes (BRA), Vinicius dos Santos (BRA), Pablo Bezerra (BRA), Henrique Vasquez (BRA), Felipe Vinagre (BRA), Thiago Jacaré (BRA), André Paulista (BRA), Michelle des Bouillons (BRA), Michaela Fregonese (BRA), Kleber Pires (BRA), Hermine Bonvallet (FRA), Lourenço Katzestein (POR), Flor Caram (ARG), Rafael Tapia (CHI), Justine Dupont (FRA), Nic Von Rupp (POR), Clement Roseyro (FRA), Lourenço Katzestein (POR), Tomas Lacerda (POR), Andrew Cotton (ENG), Ben Larg (ENG), Francisco Porcella (ITA), Eric Rebieri (FRA), Willyam Santana (BRA) e Ignacio Salazar (POR)