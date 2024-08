Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, explica situação de Gabigol

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, esteve em um encontro com o grupo "Advocacia Rubro-Negra", nesta sexta-feira (02), e foi questionado sobre a renovação de contrato do atacante Gabigol. Landim fez uma longa explicação em que reafirmou a importância do camisa 99, mas elencou situações que pesaram para a ampliação do contrato por mais 5 temporadas.

O mandatário rubro-negro afirmou: "A gente fez uma pesquisa para verificar quem era o maior ídolo da história do Flamengo. O Zico ganhou, e o Gabigol ficou em segundo lugar. Para essa nova geração e talvez para pessoas que não viram o Zico jogar, ele é o maior ídolo. Dizer para mim que ele foi importante para a história do Flamengo, vocês estão pregando para convertido (risos). Não adianta, estou convicto disso. Qual é o problema? Cara, como gestor, sua tomada de decisão é em cima da perspectiva que você vai ter."

Landim também lembro que Gabigol chegou primeiramente por empréstimo e posteriormente assinou contrato válido por mias 5 anos. Na fase final da negociação de renovação, Gabi não vivia bom momento e, segundo Landim, isso foi fundamental para que ele não aceitasse os termos que foram propostos: "A gente estava negociando com ele, e o grande problema no qual a gente esbarrou é que no ano de 2023 o desempenho técnico dele foi muito inferior ao dos anos anteriores. E ele queria um contrato de cinco anos com o Flamengo."

O presidente do Flamengo, reafirmando a queda de rendimento do atacante, disse que entende a bronca da torcida: "O problema é que a responsabilidade é minha, e eu vou lá assinar um contrato com o Gabigol de cinco anos com ele tendo um desempenho muito inferior ao que ele teve nos primeiros anos de Flamengo? Nessa hora, eu sei que a gente mexe com o lado da idolatria do jogador, o torcedor às vezes fica irado, mas não é ele que faz as contas do clube, não é ele que tem que pagar o salário no fim do ano. Sei que isso gera um desgaste muito grande para o administrador, mas, cara, sinto muito. Eu não estou sentado naquela cadeira para tomar decisão em cima de gratidão que tenho por ninguém."



Mesmo com todas as ponderações, Landim afirmou, em entrevista, que deseja a permanência de Gabigol no Fla: "A gente quer que ele continue no Flamengo, a gente fez uma proposta para ele. A gente, depois de tanto tempo conversando, chegou numa proposta que é o nosso teto. E de tempo também. Entendo o lado dele, mas ele tem que entender o lado do Flamengo também. Acho que, pela comunhão dele com a torcida, faça com que ele queira cair para o lado de querer ficar no Flamengo."