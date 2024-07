Olimpíadas: Combinação de resultados põe Brasil nas quartas de final no futebol feminino

O que parecia improvável acabou acontecendo para a seleção brasileira de futebol feminino. Depois de perder para a Espanha por 2 a 0 e terminar em terceiro lugar no Grupo C, em partida realizada nesta quarta-feira (31), Marta e companheiras passaram para a próxima fase por causa das vitórias do Estados Unidos sobre a Austrália (2 a 0) e da Alemanha sobre Zâmbia (4 a 1).

Ao perder para as americanas, a Austrália ficou em terceiro, no Grupo B, com os mesmos três pontos do Brasil, mas saldo de gols pior. Zâmbia, que tinha chances remotas, não somou pontos na competição e ainda teve saldo negativo de menos sete gols, com derrotas também para a Austrália e Estados Unidos.

Classificam-se para as quartas de final as duas primeiras seleções de cada chave e as duas melhores terceiras colocadas. A última rodada da primeira fase ainda está em andamento e o único jogo já confirmado nas quartas de finais será entre Estados Unidos e Japão. Resta confirmar agora quais serão os jogos e respectivas seleções entre seis equipes, entre elas o Brasil., que pode jogar contra a França, Colômbia ou até o Canadá.

