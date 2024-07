Países candidatos entregam documento para a FIFA para Copas do Mundo de 2030 e 2034

Os países candidatos a sediar as Copas do Mundo de 2030 e 2034 entregaram à FIFA, nesta segunda-feira (29), os "bid books", que são os documentos com todas as informações relativas às propostas para receber o evento. Vale lembrar que a disputa por sediar o maior torneio de futebol do mundo não aconteceu. As candidatas, únicas, são Espanha - Portugal - Marrocos, Argentina - Paraguai - Uruguai (Copa de 2030), e Arábia Saudita (Copa de 2034).

Em um encontro em Paris, o secretário-geral da FIFA, Mattias Grafström, recebeu os documentos dos países candidatos. A data limite para entrega era 31 de julho. Caso as exigências sejam atendidas por parte dos países, a FIFA deve confirmar no final do ano as sedes das Copas de 2030 e 2034, mesmo sem muitas dúvidas desde o presente momento, já que não há outras candidatas.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino declarou: "A submissão dos "bid books" representa um passo importante no processo de candidaturas para as edições de 2030 e 2034 da Copa do Mundo. Nós almejamos organizar celebrações icônicas do futebol e da humanidade."

A Copa do Mundo de 2030 terá o mesmo formato que a próxima, de 2026. O torneio contará com a presença de 48 seleções e terá um total de 104 partidas.