Flamengo encaminha ao Conselho proposta de uma casa de apostas própria

A equipe do departamento de marketing do Flamengo busca uma forma de obter um dinheiro novo para o clube. Será entregue ao Conselho Deliberativo uma proposta da licenciamento de uma "bet" (casa de apostas), com o nome de "Flabet".

A Flabet será operada, caso concretizada, pela Pixbet, patrocinadora máster do Fla e com quem o clube tem contrato até dezembro de 2027. Vale frisar que o trâmite se trata de um licenciamento e não de um novo patrocínio para o time da Gávea.

Embora carregue o nome associado ao Flamengo, a Flabet reunirá jogos de todos os clubes e de diferentes modalidades. O faturamento previsto pelo rubro-negro é de no mínimo R$ 82,5 milhões. A criação da sua própria bet tem como garantia a entrada de R$ 10 milhões em 2024, R$ 22,5 milhões em 2025 e R$ 25 milhões em 2026 e 2027 cada.

Existe a possibilidade do Flamengo conseguir mais dinheiro com esse licenciamento. Na oferta entregue, o clube tem o mínimo garantido de R$ 82,5 milhões. Mas, o Fla pode receber mais dinheiro caso o 1% do faturamento bruto das apostas seja superior ao mínimo garantido. A diretoria rubro-negra acredita que o faturamento com as apostas será maior.



A nova receita conseguida pelo marketing tem a expectativa de ser votada pelo Conselho Deliberativo do clube dentro de um intervalo de 10 dias.