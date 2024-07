Olimpíadas 2024: Marta mantém esperança de classificação da seleção feminina de futebol

A craque da seleção feminina de futebol, a 'Rainha' Marta pediu para o grupo superar a derrota de virada, nos acréscimos, para o Japão. O baque sofrido fez com que a equipe brasileira perdesse a chance de garantir uma vaga antecipada nas quartas de final de forma antecipada.

Na partida de número 200 pela seleção, Marta foi substituída e viu o Brasil sofrer a virada por 2x1 para as japonesas. É a sexta Olímpiada da maior artilheira da história do Brasil. O Brasil saiu na frente com Jheniffer, aos 11 do segundo tempo, após jogada criada pela Rainha. Já nos acréscimos, Kumagai, de pênalti, empatou aos 46 e Tanikawa virou aos 50 minutos.

Nesta segunda-feira (29), Marta disse em entrevista para a imprensa que era fundamental a vitória sobre o Japão. A desatenção do time acabou custando caro, segundo ela. Marta ainda disse que confia na classificação: "Poderíamos estar aqui comemorando uma vitória, mas, em vez disso, temos de manter o foco. Mas ainda não acabou. Temos de dar tudo de nós como um grupo, isso é futebol. Tudo pode acontecer. Nada está decidido."

Leia também:

➤ Motorista de aplicativo e passageira ficam feridos em tiroteio no Rio

➤ Polícia Civil intima professores que imitaram macacos em roda de samba no Rio

Aos 38 anos, Marta disse que o Brasil não poderia ter escolhido adversários mais difíceis. O próximo adversário é a Espanha, atual campeã mundial, na próxima quarta-feira (31). As duas melhores equipes de cada um dos 3 grupos avançam, juntamente com os 2 melhores terceiros colocados.