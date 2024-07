Paris 2024: Brasil começa bem no Futebol Feminino ao derrotar Nigério por 1 a 0

O Futebol Feminino começou bem a participação nas Olímpíadas de Paris. A Seleção Brasileira venceu a Nigéria, por 1 a 0, nesta quinta-feira (25), em Bordeaux. O time comandado por Arthur Elias jogou de forma segura e superou as africanas, em partida equilibrada. O Gol Brasileiro foi marcado por Gabi Nunes, aos 36 minutos do primeiro tempo. O próximo adversário das brasileiras é o Japão, que foi derrotado por 2 a 1 pela Espanha, atual campeã mundial da modalidade.

Invencibilidade - A vitória em Bordeaux garantiu a invencibilidade do Brasil em estreias no torneio olímpico. O Brasil tem agora seis vitórias e dois empates. A Seleção Feminina disputou todas as edições do torneio olímpico, que começou nos Jogos de Atlanta em 1996. Foi também a terceira vitória das brasileiras contra as nigerianas, que permanecem sem vencer a Seleção.

Seleção começou bem a competição | Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Gol anulado - No lance anterior ao gol, Marta tinha balançado a rede, mas o gol foi anulado pela árbitra Yu-jeong Kim. Ela assinalou impedimento de Gabi Portilho no início do lance. Minutos antes, a lateral Tamires foi substituída por Yasmim. A lateral do Corinthians reclamou de dores.



Antes do final do primeiro tempo, aos 46 min, a árbitra coreana não marcou pênalti após Echegini cortar para escanteio o chute de Gabi Portilho. O jogo ficou parado três minutos para ser revisado pelo árbitro de vídeo, que não apontou a infração.

Leia também:

Handebol feminino estreia com pé direito e dá show em vitória do Brasil

Rodrigo Hilbert viraliza com vídeo mostrando a alimentação saudável da família em viagem

Próximo adversário - Com o resultado em Bordeaux, a Seleção tem três pontos e está na liderança do grupo ao lado da Espanha. Pouco antes do jogo do Brasil, as atuais campeãs venceram, de virada, o Japão, por 2 a 1, em Nantes. O próximo adversário do Brasil será o Japão, no domingo, em Paris.