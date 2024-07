Projeto leva esporte e atividades gratuitas a São Gonçalo em agosto

Movido pela premissa de que o esporte pode transformar vidas, o educador físico Daniel Carvalho em parceria com a Cenário Produções criou o Energia Em Família, projeto social que promove atividades esportivas de forma totalmente gratuita. O evento chega a São Gonçalo, no Ginásio Poliesportivo Henrique Lage, a partir do dia 01 de agosto e vai até o dia 31, com programações para todas as idades, todas as segundas, terças e de quinta à sábado. Entre as atividades disponíveis estão o cross training, o treino funcional e recreação infantil, além de palestras com atletas e personalidades que ainda serão confirmados. As inscrições já estão abertas pelo site http://energiaemfamilia.com.br/.

A ideia é não somente incentivar a prática esportiva como viabilizar modalidades que não costumam ser acessíveis. “Tudo isso surgiu da vontade de levar a atividade física para a comunidade, incentivando crianças, adultos e idosos a ter uma experiência nova e seguir adiante. Também proporcionar acesso aos treinos de Cross Training por exemplo, que costumam ser caros”, conta Daniel.

Incentivo aos pequenos e solução para os pais

Durante as aulas, ocorrerá em paralelo a recreação infantil, tanto com o cross training especializado para crianças, quanto aulas de reciclagem. “Queremos tornar a prática possível, e mesmo que seja gratuito, acaba não funcionando se os pais não têm com quem deixar os filhos”.

Deixando um legado ainda maior, tudo o que for produzido pelas crianças será doado para a comunidade. Além disso, também haverá aulas especializadas para a terceira idade, com foco na qualidade de vida. Todas as atividades serão adaptadas para iniciantes, intermediários e avançados.

Educação além do esporte

Durante o mês, o Energia Em Família também irá promover painéis expositivos e rodas de conversa sobre saúde, bem-estar e até empreendedorismo. Grandes nomes do esporte e personalidades ainda serão anunciados para essa programação através das redes sociais do evento.

A escolha do local, São Gonçalo, foi o primeiro município eleito para receber o projeto após diversos estudos da Cenário Produções e Daniel. “Nós passamos semanas pesquisando até encontrarmos o Ginásio Poliesportivo Henrique Lage, que estava desativado tirando o espaço da comunidade para a prática de atividades. Quando vimos, foi unânime. Precisava ser ali”.

Carvalho também afirma que deseja promover outras edições em breve, tornando o Energia Em Família uma agenda anual.

Legado para a comunidade

Segundo o educador físico, o objetivo é que as atividades iniciadas ali, sejam contínuas. “Que vire um hábito na vida de cada um que participar, porque é nítida a melhora física e emocional em quem pratica esportes”, conta.

“Queremos inspirar a consciência sobre se exercitar e conviver em grupo com solidariedade e empatia, pois haverá momentos em que os participantes precisarão de ajuda e isso é muito legal. O maior impacto será a vontade de estar ali com a gente e ver que o esporte muda uma vida para melhor”.

O Projeto Energia Em Família é organizado pela Cenário Produções, tem o patrocínio oficial da empresa de energia ENEL e conta com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de São Gonçalo e o incentivo da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio de Janeiro.