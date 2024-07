Camas "anti sexo" são testadas por atletas na Vila Olímpica

Um assunto que vinha chamando atenção desde os jogos olímpicos de Tóquio em 2021, e voltou ao foco faltando poucos dias para o início das Olímpiadas, são as camas dos atletas. Apelidadas de "cama anti-sexo", elas tem uma estrutura de papelão e um colchão de polietileno, o que inicialmente foi considerado não aguentar o peso de duas pessoas. Fato esse que já foi desmentido após publicações de atletas nas redes sociais.

Com atletas chegando na Vila Olímpica, eles decidiram testar as camas e postar seus relatos nas redes sociais. Um desses foi o ginasta irlandês Rhys McClenaghan, em seu experimento, ele fez flexões de joelhos, rolamentos, saltos, movimentos de barriga e paradas de mão na cama antes de chegar à sua conclusão: "Quando os testei da última vez, eles resistiram aos meus testes. Talvez eu não tenha sido vigoroso o suficiente, no entanto... Não, eles passam no teste. É falso, fake news", brinca ele, falando sobre a polêmica, em seu vídeo no Instagram.

Após isso, virou uma grande brincadeira nas redes sociais com diversos atletas postando vídeos tentando descobrir a resistência das camas de diferentes formas.

O diretor de operações da Airweave US, Brett Thornton, empresa responsável pelos colchões, disse ao jornal "The Post" que as armações de papelão são "projetadas para serem muito mais resistentes do que as armações de cama de madeira comuns". Além de serem muito resistentes, os colchões também são surpreendentemente confortáveis, feitos para garantir que todos os atletas tenham um sono realmente bom. Cada colchão é composto por três blocos separados que têm diferentes graus de firmeza, para que possam ser personalizados para diferentes tipos de corpo.

A empresa informou que estudos mostraram que o material de polietileno de seu colchão “promove um sono mais profundo e de qualidade, permitindo melhor distribuição de peso, giro sem esforço e alinhamento ideal da coluna” e que dura 308% mais do que aquele que ocorre em um colchão de espuma viscoelástica comum.