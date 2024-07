Lista de 100 maiores atletas do século tem três brasileiros

Três esportistas brasileiros apareceram na lista dos 100 maiores atletas brasileiros do século XXI até agora, organizada pela revista "ESPN Internacional". Os três selecionados são jogadores de futebol: Marta, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho são os nomes do Brasil selecionados para o ranking, que tem o nadador norte-americano Michael Phelps.

A atacante da Seleção Brasileira de futebol feminino é a melhor colocada do país, na 32ª posição. "Marta é simplesmente a jogadora mais importante na história do futebol feminino. Nunca haverá outra Marta.. Driblando oponentes e derrotando goleiros com um balançar do pé esquerdo, Marta veio do nada - de uma família pobre em uma região remota do Brasil - para legitimar o esporte em lugares onde ainda lutava para ser levado a sério", descreve a revista.

Depois dela, Ronaldo Nazário aparece em 87º lugar e Ronaldinho Gaúcho em 94º. De acordo com a revista, o ranking avalia atletas que atuam no esporte de 2000 em diante a partir do impacto deixado por eles no cenário internacional da modalidade de que fazem parte. Além de Phelps, completam o top 5 a tenista estadunidense Serena Williams, o futebolista argentino Lionel Messi, o jogador de basquete americano LeBron James, e o joagdor de futebol americano Tom Brady.