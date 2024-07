Com vítoria, Fluminense sinaliza recuperação no Brasileirão

Aos poucos o Fluminense está se recuperando da difícil situação que enfrenta no Brasileirão, um dos sinais dessa melhora, foi a vitória por 1 a 0 contra o Cuiabá. A conquista veio pelos pés de Kauã Elias, após quatorze rodadas do campeonato. O jogo também marcou a volta em grande estilo do ídolo do clube, Thiago Silva.

Durante o primeiro tempo, o jogo não fluiu como o esperado, com muitas faltas e com poucas oportunidades de gol. Defendendo a camisa do Cuiabá, Isidoro Pitta, teve uma boa arrancada, ganhou a disputa de bola de Thiago Silva e bateu de forma rápida para Fábio. Nos minutos finais do primeiro tempo, Ganso deu um belo passe para Samuel Xavier dentro da área, mas a finalização da jogada não surtiu efeito, perdendo a melhor chance do Fluminense até aquele momento.

Após o intervalo, o Fluminense apresentou superioridade nas ações ofensivas. Thiago Silva teve a primeira grande chance no início do segundo tempo após uma cobrança de escanteio. No entanto, o gol da vitória só saiu aos 28 minutos, quando o substituto de Cano, Kauã Elias, recebeu um passe de Jhon Arias e um corta-luz de Ganso, garantindo a vitória do time por 1 a 0. Com essa conquista, o Tricolor voltou a vencer depois de 10 partidas.



Entretanto, nem tudo agradou. O árbitro Anderson Daronco foi alvo de críticas de jornalistas e torcedores tricolores, insatisfeitos com sua atuação.

"Como gosta de aparecer o senhor Anderson Daronco. Todo jogo que ele apita, ele tem que ser a grande estrela. Insuportável", disse um usuário do X, antigo Twitter.

"O que Daronco tá fazendo é, mais uma vez, inacreditável", comentou outro internauta.