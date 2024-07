Virna Jandiroba finaliza Amanda Lemos no UFC Vegas e pede por disputa de cinturão

A lutadora brasileira Virna Jandiroba chamou a atenção do público ao finalizar a compatriota Amanda Lemos na luta principal do UFC Vegas 94, no último sábado (20). A especialista em jiu-jitsu, nascida na Bahia, venceu sua adversária no segundo round com uma chave de braço e pediu uma chance para disputar o cinturão da categoria peso-palha (52 kg).

Conhecida como "Carcará", Virna tem 36 anos e vive um grande momento na carreira. Ela vem de uma sequência de cinco vitórias seguidas e, após sua apresentação, deverá subir no ranking da categoria, saindo da quinta para a terceira posição.



A brasileira iniciou sua carreira no MMA em 2013, estreou na maior organização da modalidade em 2019, e construiu um cartel composto por 21 vitórias e três derrotas.

A luta entre as compatriotas brasileiras era crucial para definir a provável próxima adversária da campeã Weili Zhang, da China. Amanda Lemos, que já disputou o cinturão do UFC e é especialista na luta em pé, tentava mais uma vez na carreira disputar o título da categoria. Enquanto isso, a veterana Virna, que vem da luta agarrada, tentava se colocar como principal desafiante ao título pela primeira vez na carreira.

Após ter sido superior na maior parte da luta, Jandiroba finalizou Amanda Lemos aos 4 minutos e 48 segundos do segundo round.