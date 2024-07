Em coletiva, Thiago Silva pede responsabilidade para o grupo do Fluminense

Em entrevista coletiva, o zagueiro Thiago Silva falou sobre alguns pontos importantes nesse processo que o Fluminense encara ao tentar escapar da zona de rebaixamento. Mesmo após tantos anos longe do futebol brasileiro e com experiência na Europa, o zagueiro se diz ansioso pela reestreia e avisa que sua missão é livrar o clube do rebaixamento.

Thiago declarou, em fortes palavras, que os jogadores precisam se cobrar e ter mais responsabilidades: "Não imaginava que passaríamos por esse momento. Campeões da Libertadores, da Recopa, com o melhor futebol visto, e, de uma hora para outra, as coisas não andam como no ano passado. Você vai perdendo confiança. Cada vez que a gente não vencia, a pressão vinha mais forte. Só que com as derrotas, a confiança vai lá embaixo. Jogador sem confiança é difícil de dar confiança no jogo seguinte."

O zagueiro tricolor também falou sobre a troca de comando, que mexe com qualquer grupo de jogadores: "Mas teve a mudança de comando. Agora tem que haver uma mudança de postura. É muito mais fácil trocar uma pessoa do que trocar 25 jogadores. Temos que olhar para dentro e ver o que estamos fazendo de errado. Todos temos que fazer isso. Não adianta só falar 'foi o Diniz'. Só nós vamos tirar o Fluminense dessa situação."

Leia também:

▶ 'Vini do Boaçu' é preso com drogas em Niterói

▶ Orquestra da Grota apresenta ‘Coração Americano’ no Teatro da UFF

Ansioso pela sua reestreia, Thiago não se intitulou "salvador da pátria" e admitiu que não conseguirá atuar em todos os jogos: "O momento é difícil, complicado. Não é fácil chegar assim, principalmente vindo de uma pré-temporada. Não tive a oportunidade de fazer nenhum amistoso. Mas a experiência me deixa mais tranquilo. Procuro ficar mais tranquilo para fazer o que fiz nos treinamentos de maneira correta. Embora o momento não seja o ideal, o grupo me deu confiança para poder vir. Não adianta a gente pensar em passar dois, três times lá na frente e não passar o primeiro. Nós respeitamos o Cuiabá, que joga nos seus domínios, mas o Fluminense vai procurar jogar em prol da vitória."

Thiago Silva também elogiou Mano Menezes, técnico que o comandou na Seleção Brasileira entre 2010 e 2012. Segundo ele, o comandante tem passado tranquilidade para o grupo, mesmo com toda a situação e a difícil missão de deixar a última colocação do Campeonato Brasileiro.