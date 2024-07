Gabigol está liberado para atuar pelo Flamengo, mesmo com a anulação do painel do processo

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) manteve em vigor a decisão que libera o atacante do Flamengo, Gabigol, para atuar enquanto aguarda julgamento. Após o CAS acatar parcialmente o pedido da União para anular o processo envolvendo o camisa 99, era esperado que o atleta tivesse que voltar a cumprir suspensão. Todas as partes já foram notificadas da liberação do atacante.

O tribunal suíço acatou o pedido da União de anulação do processo e comunicou a todas as partes na última terça-feira, de maneira extraoficial. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, tomou ciência da decisão, assim como os departamentos de futebol e jurídico. O processo seria anulado integralmente, e isso afastaria Gabigol novamente. Nos últimos 3 dias, após pedido da defesa do atacante, o tribunal decidiu liberar o atleta para continuar em atividade.

A alegação é que Gabriel não poderia ser prejudicado na carreira por uma questão técnica do julgamento. Nesta sexta-feira (19), o CAS oficializou a anulação parcial do processo, mantendo o efeito suspensivo do atleta, mas alterando o painel dos árbitros.

Punido no Brasil em março pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), Gabigol decidiu recorrer ao CAS. Na corte suíça, o painel julgador é composto por três árbitros: um indicado pela defesa do atleta, um pelo CAS e teoricamente um pela União. Porém, o governo brasileiro solicitou a anulação do processo, por não ter sido devidamente notificado, e por isso não enviou um árbitro para o julgamento.



Nesse cenário, Gabigol está livre para continuar treinando no Ninho do Urubu e jogando pelo Flamengo enquanto aguarda o julgamento no CAS. O atacante, inclusive, será relacionado na viagem desta sexta-feira (19) para Brasília, onde o Rubro-Negro enfrenta o Criciúma no sábado (20), às 16h, pela 18ª rodada do Brasileirão 2024.