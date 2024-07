Equipe de Rayssa Leal pressiona organização para mãe dormir com atleta na Vila Olímpica

Uma das grandes candidatas a medalhista olímpica pelo Brasil, Rayssa Leal vive um impasse nos bastidores envolvendo sua mãe, enquanto se prepara para sua segunda participação em jogos olímpicos na carreira.

Tatiana Braga, CEO da TB Sports, empresa que gerencia a carreira da Fadinha, informou em participação no podcast "Maquinistas", que tenta hospedar Lilian Mendes, mãe da atleta, na Vila Olímpica.

“A Rayssa fica na Vila. Estamos conversando ainda com eles. Ela não ficar na Vila é ruim por questão de logística. O que está todo mundo tentando ajudar é se a gente consegue fazer a mãe dela dormir com ela. E, se não a mãe dela, alguém que ela confia que pode estar com ela”, declarou a empresária.

Leia também:

Menino de 2 anos morreu após lesão no abdômen, aponta laudo

Operação Ordo chega ao quarto dia e contabiliza 74 prisões

A jovem skatista demonstrou sua vontade em ter alguém de sua total confiança que a suporte emocionalmente para estar presente com ela no dia a dia da Vila Olímpica. Tatiana ainda lembrou dos jogos Pan-americanos realizados em 2023, onde após sua participação, Rayssa fez uma chamada de vídeo extremamente emocionada com a mãe.

“É algo que ela quer muito. No Pan-Americano, ela ligou da pista chorando e disse que queria a mãe dela ali. A gente não precisa de uma menina de 16 anos pedindo para a mãe estar ali. E não é por ser um momento frágil, ali era só a menina de 16 anos que sempre teve aquela pessoa do lado”, completou.

Na Olímpiada de Tóquio em 2021, Rayssa Leal tinha 13 anos e pode ter o apoio de sua mãe na Vila Olímpica, já que o Comitê Olímpico (COI) permite que atletas de até 14 anos possam ter algum familiar por perto.