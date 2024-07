Brasil cai no ranking da Fifa após Copa América; Confira!

A FIFA divulgou nesta quinta-feira (18) um novo ranking das maiores potências do futebol mundial, e a posição do Brasil não é das melhores, ocupando o quinto lugar. A Copa América afetou diretamente os resultados, pois a derrota da seleção brasileira nas quartas de final garantiu essa baixa colocação. Por outro lado, a Argentina, bicampeã consecutiva, lidera a tabela. O terceiro lugar ficou reservado para a Espanha, que realizou o feito de conquistar quatro títulos da Eurocopa.

As últimas competições exerceram uma grande influência no ranking. Um exemplo disso é a Espanha, que subiu cinco posições após a vitória na Eurocopa. A semifinalista do torneio, a França, também garantiu um bom lugar na tabela. Mais uma vez, o Brasil perdeu posição para a Inglaterra, atual vice-campeã da Eurocopa pela segunda vez consecutiva.

A Colômbia também apresentou uma melhora no ranking, conseguindo entrar para o top 10 ao ocupar o nono lugar, após ser vice-campeã da Copa América. Por outro lado, a Croácia, eliminada na fase de grupos da Eurocopa, saiu do top 10.



Veja como está o novo ranking das Seleções:

1ºArgentina: 1.901,48 pontos

2ºFrança: 1.854,91

3ºEspanha: 1.835,67

4ºInglaterra: 1.812,26

5ºBrasil: 1.785,61

6ºBélgica: 1.772,44

7ºHolanda: 1.758,51

8ºPortugal: 1.741,43

9ºColômbia: 1.727,32

10ºItália: 1.714,29