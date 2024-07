Negociação com Zenit esfria e Flamengo fica mais distante de Claudinho

A novela da contratação de Claudinho pelo Flamengo ganhou mais um capítulo. O meia agrada ao rubro-negro há algum tempo, mas o clube esbarra na dificuldade de negociar com os russos. Na última semana, a negociação parecia com um final feliz para os brasileiros, mas as coisas mudaram de figura.

Claudinho voltou a estar no radar do Flamengo nessa janela de transferências, após os representantes oferecerem novamente o jogador. O Fla recebeu a informação de que o Zenit estava disposto a negociar. Depois de conversar com o jogador, a equipe brasileira iniciou as conversas com o Zenit.

Bruno Spindel, diretor executivo do time brasileiro, é quem toca diretamente a negociação com o jogador de 27 anos. O Flamengo sentou à mesa oferecendo 16,5 milhões de Euros. O Zenit gostaria de receber cerca de 19 milhões de Euros para liberar Claudinho. Após o último jogo do Zenit, o Flamengo tinha esperança que as conversas fossem intensificadas. Mas foi justamente quando os russos travaram a negociação.

O principal entrave é a forma de pagamento. O russos aceitaram o parcelamento, mas em um fluxo menor de parcelas que o proposto pelo Fla. Internamente, uma ala da diretoria rubro-negra segue confiante de que as negociações terminarão com um final positivo. Mas ainda há uma ala cética em relação ao desfecho feliz dessa novela. Há uma expectativa para que as conversas retornem quando o Zenit finalizadas a contratação de um meia para substituir Claudinho.

O Flamengo adotou paciência nesta negociação por saber a dificuldade da transação com os russos, mas, além disso, há uma cautela para aumentar os valores por Claudinho porque o clube ainda tem a esperança em viabilizar a negociação com Lucas Paquetá.