Gabigol, do Flamengo, volta a ficar suspenso após CAS anular processo

Gabigol volta a ficar suspenso por conta do incidente do doping - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

A situação da suspensão de Gabigol, do Flamengo, ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (16). A Corte Arbitral do Esporte (CAS) anulou o processo do atacante por conta de uma falha na intimação a União Federal. Isso fez com que o processo precisasse ser reiniciado. Agora, o efeito suspensivo obtido em 30 de abril está momentaneamente anulado. Com isso, Gabriel volta a ficar suspenso até abril de 2025.

O julgamento presencial na Suíça foi adiado em junho, por um pedido da União Federal, que é parte do processo e alegou que não foi devidamente notificada. Por isso, não indicou um árbitro para o julgamento. O órgão federal solicitou o adiamento do julgamento, e o CAS acatou. Para dar continuidade, o CAS anulou o processo como um todo. Isso fez com que Gabigol perdesse o efeito suspensivo. A defesa do atacante entrará com um novo pedido para que ele retorne a ter condições de jogo. Um novo julgamento ocorrerá na sequência.

O julgamento no CAS funciona da seguinte forma: três árbitros participam do julgamento da peça: um indicado pela defesa de Gabigol, outro indicado pela ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, órgão da União) e outro pelo CAS, que é considerado o presidente da mesa.