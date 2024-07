Tecnologia e acessibilidade no esporte olímpico brasileiro são destaques em programação

Um projeto voltado para a preservação da história, incentivo e acessibilidade ao esporte vai levar uma brasileira à França, como destaque de eventos paralelos à disputa das provas das Olimpíadas de Paris. Esses eventos acontecerão para discutir a realidade e o futuro dos esportes olímpicos e, em quatro deles, a especialista em tecnologia social para a promoção do esporte, cultura e inovação Bianca Gama Pena participará e, em alguns deles, foi convidada a apresentar o eMuseu do Esporte, projeto que pilota no Brasil, exemplo de acessibilidade igualitário no esporte. Bianca embarca para a França em 17 de julho, rumo ao Simpósio Internacional de Pesquisa Olímpica e Paralímpica, que acontece nos dias 20 e 21/07, na Universidade de Franche-Comté, em Besançon. No evento, ela falará sobre: “Experiências de acesso igualitário ao esporte olímpico e paralímpico utilizando tecnologias digitais promovidas pelo eMuseu do Esporte – Rio de Janeiro”.

Também na Universidade de Franche-Comté, nos dias 22 e 23/07, a professora do Instituto de Matemática e Estatística (IME) e do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte (PPCEE), da UERJ, participará da 4ª Conferência Internacional de Centros de Estudos e Pesquisas Olímpicas, realizada pelo Comitê Olímpico Internacional – COI, como coordenadora do Grupo de Estudos do Rio de Janeiro e professora da UERJ. Nesses dias, a discussão, que acontece a cada quatro anos, reunirá representantes de todos os grupos de estudos olímpicos, envolvendo as universidades do mundo inteiro. Para o dia 23, na agenda ainda estão previstas visitas à sede do COI em Lausanne, na Suíça.

Nos dias 25 e 26 de julho, a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) realiza a Conferência Internacional de Educação, Esporte e Paz Olímpica Paris 2024, na capital francesa. Bianca Gama participa do encontro como membro do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin e professora da UERJ. O evento tem como foco o esporte, a recreação e a paz em todo o mundo. Nos dois dias, os participantes serão desafiados a abrir novos caminhos e discutir valores olímpicos e universais, como respeito, excelência, amizade, jogo limpo, a não discriminação e solidariedade.

A maratona da mestra e empreendedora carioca termina em Paris, no dia 8 de agosto, no Simpósio Internacional de Negócios do Esporte, realizado pela Universidade de Mainz da Alemanha, que discutirá o futuro dos Jogos Olímpicos, acompanhando a modernização e as megatendências. Bianca Gama, como pesquisadora, cientista do esporte e Pós doutora em Propriedade Intelectual, vai falar sobre "Patrimônio olímpico e prática esportiva: o impacto dos rótulos olímpicos nacionais para Paris 2024".

“O Brasil tem diversos cases de sucesso na área esportiva e, para nós, ter mais essa oportunidade de mostrar projetos totalmente desenvolvidos no Brasil, tendo o meio acadêmico como um propulsor de ideias, é gratificante. O eMuseu do Esporte já foi tema em encontros esportivos e de empreendedorismo realizados em vários países mas, agora, na França, teremos oportunidade de falar com representantes do esporte olímpico do mundo todo”, ressalta a professora, que também é profissional de Educação Física e empreendedora.



Bianca Gama, gestora, empresária, professora, pós doc em propriedade intelectual e idealizadora dos eMuseus do Esporte e da Cultura, tem sua trajetória registrada no onprofile: https://www.biancagamapena.com/. O eMuseu do Esporte foi criado após os Jogos Olímpicos Rio 2016, para proporcionar que um hub virtual engajasse atletas, entidades esportivas, museus e torcedores em torno da preservação da memória esportiva, combinando tecnologias digitais em um formato inédito e colaborativo para manter o esporte brasileiro e seu legado. O projeto é totalmente acessível às pessoas com deficiência por meio de audiodescrição do acervo disponibilizado também em Braile e Libras. Todo o seu conteúdo pode ser acessado em www.emuseudoesporte.com.br, já registrando o alcance de cerca de 200 mil pessoas na rede mundial de internet.

O eMuseu do Esporte encontrou na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) um apoio fundamental para sua realização: foi abrigado em 2020 pela Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Sociais e Cooperativas Sociais. Hoje, Bianca Gama como professora do IME e do Programa de Pós Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte, trabalha com o eMuseu como um projeto de extensão da Universidade concedendo bolsas de estudos para seus alunos. Com a versão virtual em diversos idiomas e a carreta itinerante com rampas de acesso, simuladores, visitas guiadas e cartilhas com a linguagem adequada a públicos diversos, o eMuseu reúne um acervo de mais de 50 ambientes virtuais diferentes e inicia parcerias internacionais com algumas entidades esportivas. Parte do acervo é levada a várias cidades brasileiras pela carreta que já rodou três estados do Brasil, alcançando mais de 100 mil atendimentos.

Referência em Propriedade Intelectual reconhecido pelo INPI como um case de aplicabilidade da PI no esporte, o projeto foi destacado como modelo de sua aplicação no âmbito esportivo virtual e físico e de exemplo para outras áreas. Com isso, Bianca Gama passou a ser reconhecida como especialista em Propriedade Intelectual na área esportiva pelas iniciativas exitosas de PI do eMuseu do Esporte, razão pela qual foi nomeada para o hall da "Galeria de Agentes de Mudança do Dia Mundial da Propriedade Intelectual" da World Intellectual Property Organization (WIPO).